وزير النقل: ميناء دمياط يحقق أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن ميناء دمياط حقق إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاته، بعد أن سجل أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986، حيث بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي (2025 - 2026) نحو 46,4 مليون طن، مقارنة بنحو 44.2 مليون طن خلال العام المالي (2024 - 2025)، بنسبة نمو بلغت 5%، مشيرا إلى أن ذلك يعكس النمو المتواصل في معدلات الأداء التشغيلي للميناء، ونجاح خطط التطوير والتحديث التي تشهدها مختلف مرافقه.

وقال الوزير - في بيان نشرته وزارة النقل اليوم الجمعة - إن مؤشرات الأداء التفصيلية أظهرت استمرار النمو في مختلف أنشطة حركة السفن وتداول البضائع بميناء دمياط، حيث ارتفع عدد السفن التى استقبلها الميناء إلى 3261 سفينة مقارنة بـ 3221 سفينة العام المالي الماضي بنسبة نمو تقدر بحوالى 1 في المائة، كما شهد حجم تداول البضائع العامة نموا ملحوظا؛ ليصل إلى 31.6 مليون طن خلال العام المالي (2025 - 2026) مقارنة بنحو 29.7 مليون طن خلال العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 6 في المائة، كما سجلت البضائع المحواة نحو 14.8 مليون طن مقابل 14.4 مليون طن بنسبة نمو بلغت 3 في المائة، بما يعكس تنامي الطلب على خدمات الميناء وقدرته على استيعاب الزيادة المستمرة في حركة التجارة والنقل البحري.

وأضاف وزير النقل أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الطفرة الشاملة التي يشهدها ميناء دمياط تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة "الترانزيت".. منوها، في هذا الصدد، باستراتيجية وزارة النقل الرامية إلى رفع كفاءة الموانئ المصرية، وتعظيم قدرتها التنافسية، واستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء بحري أ.ح/ طارق عدلي عبد الله، إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الميناء، وكفاءة التشغيل، والتكامل بين جميع الجهات العاملة بالمجتمع المينائي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة نقل بحري حديثة ومتطورة، قادرة على دعم حركة التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

وقال إن الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء يمثل مسئولية وطنية تستلزم مواصلة تطوير منظومة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، بما يضمن استدامة معدلات النمو واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة منظومة العمل داخل ميناء دمياط، وما شهدته خلال الفترة الماضية من تطوير مستمر للبنية التحتية والفوقية، وتحديث منظومات التشغيل، ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، بما أسهم في زيادة معدلات التداول وتحقيق أعلى مستويات الأداء التشغيلي.

كما لفت إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما تحقق جاء كثمرة للتكامل والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات والإدارات بهيئة ميناء دمياط، والعمل بروح الفريق الواحد، وبفضل الجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين والمجتمع المينائي، والتي انعكست بصورة مباشرة على رفع معدلات التشغيل وتحقيق المستهدفات، وتعزيز قدرة الميناء على استقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط عن خالص تقديره لجميع العاملين بهيئة الميناء والمجتمع المينائي.. مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل كان لهما بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق سيظل الركيزة الأساسية لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هذا النجاح يجسد المكانة المتنامية لميناء دمياط باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية المحورية على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الجغرافي المتميز، وبنيته التحتية الحديثة، ومشروعاته التنموية واللوجستية، بما يدعم دوره في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته كمحور لوجستي متكامل.