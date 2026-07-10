السبكي يشعل الجدل حول فيلم خلي بالك من نفسك بسبب تيمة روكي الغلابة

أشعل المنتج أحمد السبكي أولى معارك موسم أفلام الصيف، لكن هذه المرة لم يبدأها من شباك التذاكر، وإنما من خلال توجيهه اتهاما غير مباشر لصناع أحد الأفلام الجديدة بالسطو على الفكرة التي يقوم عليها فيلمه "روكي الغلابة"، الذي تم عرضه في يوليو العام الماضي، مؤكدا أنه أول من قدم معادلة تعتمد على بطلة تلعب الأكشن وتتولى حماية بطل يبدو جبانا أو قليل الحيلة، وهو ما برعت فيه بطلة العمل دنيا سمير غانم، التي لعبت دور "بودي جارد" أو حارسة شخصية تتولى حماية رجل عالم ممن يريدون السطو على اختراعه.

وجاءت تصريحات السبكي خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، إذ أكد أن دنيا سمير غانم هي "نجمة الأكشن الأولى"، مشيرا إلى أن هناك فيلما آخر يستعد للعرض يعتمد على التيمة نفسها، لكنه تجنب ذكر اسمه، وهو ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات.

وسرعان ما اتجهت أصابع الاتهام على مواقع التواصل الاجتماعي نحو فيلم "خلي بالك من نفسك"، الذي يجمع بين أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 22 يوليو الجاري، خاصة بعد الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم، الذي رأى كثيرون أنه يحمل تشابها واضحا مع بوستر "روكي الغلابة"؛ ففي الملصقين تقف البطلة في المقدمة ممسكة بسلاح، بينما يحتمي بها البطل الذي تبدو على وجهه علامات الخوف والارتباك، وهو ما اعتبره البعض تشابها يتجاوز مجرد المصادفة.

ولم يتوقف الجدل عند البوستر فقط، إذ تردد أن أحداث "خلي بالك من نفسك" تدور حول مذيع بإحدى الإذاعات يتحدث في الموضوعات الرومانسية، يجسده أحمد السقا، تنقلب حياته بعد دخوله في مواجهة مع شخصية غامضة تؤديها ياسمين عبدالعزيز، لتقوده الأحداث إلى عالم من المطاردات والأكشن والكوميديا، وهو ما أعاد إلى الأذهان تركيبة "روكي الغلابة".

في المقابل، رفض قطاع كبير من جمهور ياسمين عبدالعزيز اعتبار الأمر سرقة لفكرة الفيلم، مؤكدين أن الحكم لا يمكن أن يستند إلى بوستر أو ملخص أولي للأحداث، وأن التشابه في بعض الخطوط الدرامية لا يعني بالضرورة تطابق العملين.

كما رفضوا سحب لقب نجمة الشباك من ياسمين، باعتبارها الوحيدة بين بنات جيلها التي استطاعت أن تكون ندا قويا لنجوم السينما في وقت من الأوقات، وحققت أفلامها إيرادات كبيرة.