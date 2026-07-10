19 مفقودا جراء حرائق الغابات في الأندلس بجنوب إسبانيا

قال خوانما مورينو، رئيس منطقة ‌الأندلس بجنوب إسبانيا لإذاعة كادينا سير، اليوم الجمعة، إن 19 شخصا ⁠لا يزالون في عداد المفقودين في أعقاب حرائق الغابات الهائلة بالمنطقة، حيث تواصل خدمات الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ.

وأسفر ‌الحريق ⁠الذي اندلع بالقرب من ألميريا عن مقتل 12 شخصا ⁠على الأقل، مما يجعله أكثر حرائق الغابات ⁠فتكا في إسبانيا منذ أكثر ⁠من 20 عاما، وفقا لوكالة رويترز للأنباء

وذكرت حكومة الأندلس الإقليمية في بيان لها أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. ووصف وزير الرئاسة والصحة والطوارئ أنطونيو سانث الحريق بأنه "أكثر الحرائق تدميرا حتى الآن في منطقتنا". وقال إن الوضع "مأساة لم يسبق لها مثيل".

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في منشور على منصة "إكس" عن "حزنه العميق وألمه البالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق"، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

وتسبب الحريق في إصابة 6 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة أُصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان، حيث تم نقلهما إلى المستشفى. وآوت السلطات نحو 50 شخصا في مركز ثقافي، كما تم إغلاق عدة طرق.

وأفاد شهود عيان للسلطات بأن سقوط خط كهرباء ربما يكون تسبب في اشتعال الغطاء النباتي الجاف قبل أن ينتشر بسرعة في الغابات المحيطة، لكن لم يتم تأكيد السبب بعد.

واندلع هذا الحريق في أعقاب حريق غابات خرج عن السيطرة في جنوب فرنسا في وقت سابق من الأسبوع، مما أجبر السلطات على إجلاء ‌أكثر ⁠من 10 آلاف شخص من أكثر من 20 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية.

وتسببت موجات الحر المبكرة التي اجتاحت غرب أوروبا ⁠في شهري مايو ويونيو في جفاف مساحات شاسعة من الأراضي، مما جعلها معرضة ⁠لحرائق الغابات هذا العام.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة في ⁠أوروبا يزيد عن المتوسط العالمي بمثلين مما يزيد من احتمال حدوث موجات حارة تستمر لفترة طويلة.

وشهدت إسبانيا موجات حر متكررة في السنوات الأخيرة تجاوزت فيها درجات الحرارة أحيانا 40 درجة مئوية، ما يخلق ظروفا مواتية لاندلاع حرائق غابات ضخمة.

ووفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، احترقت مساحات تزيد عن 393 ألف هكتار في إسبانيا عام 2025، مما يجعله العام الأسوأ من حيث حرائق الغابات في تاريخ البلاد الحديث.