استقل لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني وأعضاء اتحاد الكرة حافلة الاحتفال بالفريق الوطني، التي تحمل شعار «100 مليون شكرًا»، في جولة وسط الجماهير، قبل التوجه إلى فندق الإقامة في العلمين، من أجل حضور التكريم الرسمي من قبل الرئيس السيسي، غدًا السبت.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب ببلوغ دور الـ16 ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية لاستقبال بعثة منتخب مصر، وتقديم التحية لهم على ما حققوه من أداء بطولي ونتائج غير مسبوقة.