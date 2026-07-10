حشود جماهيرية تستقبل منتخب مصر في العلمين

توافد مئات المشجعين المصريين، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، إلى مدينة العلمين الجديدة لاستقبال بعثة منتخب مصر لكرة القدم، عقب انتهاء مشاركتها التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحرص المشجعون على ارتداء قمصان المنتخب، ورفع الأعلام المصرية وصور اللاعبين، إلى جانب حمل آلات التشجيع، في مشهد احتفالي كبير عكس فخرهم بما قدمه "الفراعنة" خلال مشوارهم في البطولة العالمية.

وعلى المستوى الرسمي، كان في استقبال البعثة عدد من المسئولين الرياضيين، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، فيما جرى تجهيز حافلة مكشوفة جابت الشوارع الرئيسية بمدينة العلمين الجديدة لتحية الجماهير.

وكانت بعثة منتخب مصر غادرت مدينة أتلانتا الأمريكية، الخميس، على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء مشاركتها في البطولة، بعد مسيرة تاريخية أعادت المنتخب إلى دائرة المنافسة العالمية.

وشهدت النسخة الـ23 من كأس العالم ظهورا لافتا للمنتخب المصري، بعدما نجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبلغ الأدوار الإقصائية، في إنجاز يعكس تطور مستواه وقدرته على منافسة كبار المنتخبات على الساحة الدولية.

وتأهل منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا، قبل أن يتغلب على أستراليا في دور الـ32، ثم يواجه حامل اللقب منتخب الأرجنتين، ويخسر أمامه بنتيجة 3-2، بعد أداء نال استحسان خبراء ومتابعي كرة القدم حول العالم.