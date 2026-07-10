مروان عطية: شرّفنا مصر في كأس العالم

أعرب مروان عطية، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عن سعادته بتمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة في المونديال، مؤكدًا أن الفراعنة يملكون لاعبين ينشطون في أفضل أندية العالم.

وقال مروان عطية، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: "مبروك، وربنا يكرمنا، الحمد لله قدرنا نشرف بلدنا واسم مصر، ودائمًا نفرح سوا إن شاء الله".

وأضاف: "لعبنا بثقة كبيرة وباسم بلدنا، معنا لاعبين كبار يلعبون في أفضل الأندية في العالم، بذلنا مجهودًا كبيرًا، وكل اللاعبين كانوا رجالًا على قلب رجل واحد، وكان لديهم رغبة في تقديم شيء للبلد".

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في المونديال من دور الـ16، عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.