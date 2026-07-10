ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على جميع الطرق والميادين؛ لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، والحد من وقوع الحوادث، وتطبيق القوانين واللوائح المرورية على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 109,660 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: "السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وموقف عشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص"، وتم فحص 1186 سائقا، وتبين إيجابية 40 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال الفترة ذاتها من ضبط 434 مخالفة مرورية متنوعة، منها: "تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة"، وتم فحص 157 سائقا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وضبطت الحملات 7 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام قضائية، فضلا عن التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.