مصرع عامل صدمته سيارة نقل في الجيزة

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لقي عامل مصرعه؛ بعدما دهسته سيارة نقل داخل موقع إنشاء بجوار محطة مترو أنفاق الجيزة.

وبينت التحريات الأولية أن السيارة النقل صدمت العامل أثناء وجوده داخل موقع إنشاء محطة مترو الخط الرابع المجاور لمحطة مترو أنفاق الجيزة بمنطقة نفق نصر الدين، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس ووفاة أحد الأشخاص بموقع إنشاء محطة مترو في المكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارة إسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بعدما تعرض للدهس أسفل سيارة نقل، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.