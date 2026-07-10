تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستقبال استثنائي لبعثة منتخب مصر، عقب عودتها من المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، في أجواء احتفالية تعكس حجم الإنجاز الذي حققه الفراعنة.

وتم تجهيز حافلة مكشوفة خصيصًا لنقل اللاعبين، تحمل شعار "100 مليون شكرًا"، في رسالة رمزية تعبّر عن تقدير الجماهير المصرية للأداء المشرف الذي قدمه المنتخب خلال مشواره في المونديال.

ومن المنتظر أن تجوب الحافلة شوارع المدينة وسط حضور جماهيري واسع، في احتفالية يغلب عليها طابع الفخر والاعتزاز، تقديرًا لجهود اللاعبين والجهاز الفني طوال البطولة.

ويأتي هذا الاستقبال تكريمًا لجيل نجح في كتابة صفحة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية، بعدما قدم منتخب مصر واحدة من أبرز مشاركاته في كأس العالم، بتخطي دور المجموعات للمرة الأولى، ومواصلة المنافسة في الأدوار الإقصائية، في إنجاز يعكس تطور الكرة المصرية على الساحة الدولية.