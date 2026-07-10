12 قتيلا في حرائق غابات بجنوب إسبانيا

قالت وكالة الطوارئ في الأندلس، اليوم الجمعة، إن 12 شخصا لقوا حتفهم في حريق غابات اندلع في ألميريا بجنوب إسبانيا حيث يحاول 150 من رجال الإطفاء إخماد الحريق.
ووصف وزير الرئاسة والصحة والطوارئ الإسباني أنطونيو سانث الحريق بأنه "أكثر الحرائق تدميرا حتى الآن في منطقتنا". وقال إن الوضع "مأساة لم يسبق لها مثيل"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى سقوط 6 قتلى جراء الحريق.
واندلع هذا الحريق في أعقاب حريق غابات خرج عن السيطرة في جنوب فرنسا في وقت سابق من الأسبوع، ما أجبر السلطات على إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 20 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية.
وتسببت موجات الحر المبكرة التي اجتاحت غرب أوروبا في شهري مايو ويونيو في جفاف مساحات شاسعة من الأراضي، مما جعلها معرضة لحرائق الغابات هذا العام.
وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا يزيد عن المتوسط العالمي بمثلين مما يزيد من احتمال حدوث موجات حارة تستمر لفترة طويلة.