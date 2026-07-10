12 قتيلا في حرائق غابات بجنوب إسبانيا

قالت وكالة الطوارئ في الأندلس، اليوم الجمعة، إن 12 ​شخصا لقوا حتفهم في حريق غابات ‌اندلع في ألميريا بجنوب إسبانيا حيث يحاول 150 من رجال الإطفاء إخماد الحريق.

ووصف وزير ​الرئاسة والصحة والطوارئ الإسباني أنطونيو سانث ​الحريق بأنه "أكثر الحرائق تدميرا حتى الآن ⁠في منطقتنا". وقال إن الوضع "مأساة لم ​يسبق لها مثيل"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وكانت تقارير سابقة قد ​أشارت إلى سقوط 6 قتلى جراء الحريق.

واندلع هذا الحريق في أعقاب حريق غابات خرج عن ​السيطرة في جنوب فرنسا في وقت ​سابق من الأسبوع، ما أجبر السلطات على إجلاء ‌أكثر ⁠من 10 آلاف شخص من أكثر من 20 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية.

وتسببت موجات الحر المبكرة ​التي اجتاحت ​غرب أوروبا ⁠في شهري مايو ويونيو في جفاف مساحات ​شاسعة من الأراضي، مما جعلها ​معرضة ⁠لحرائق الغابات هذا العام.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة في ⁠أوروبا ​يزيد عن المتوسط العالمي ​بمثلين مما يزيد من احتمال حدوث موجات حارة ​تستمر لفترة طويلة.