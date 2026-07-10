أكد داريو داباك، المدير الرياضي لنادي دينامو زغرب الكرواتي، أن ناديه تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي المصري للتعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال داباك، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern Mti الفضائية: «وصلنا بالفعل عرض رسمي من النادي الأهلي للتعاقد مع منصف بقرار، لكنه لا يلبي تطلعاتنا».

وأضاف: «نُقدر النادي الأهلي ونعلم أنه نادٍ عريق، لكن بقرار يُعد أفضل مهاجم أجنبي في الدوري الكرواتي، ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة».

وتابع: «في حال عدم وصول عرض مناسب، لن نوافق على رحيله، وسيستمر مع الفريق داخل النادي».