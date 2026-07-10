يامال يقود تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم

تقام اليوم، الجمعة، ثاني مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره منتخب بلجيكا في العاشرة مساءً، على ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل منتخب إسبانيا للدور ربع النهائي بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد في ثمن النهائي، فيما تأهلت بلجيكا بانتصار كبير أمام أمريكا المستضيفة بنتيجة 4-1.

ويسعى المنتخب الإسباني لمواصلة زحفه نحو المباراة النهائية، رغم عدم الاقناع في مبارياته السابقة في البطولة، حيث لم يصل بعد إلى مرحلة الامتاع البصري ، بل بأداء متماسك والواقعي.

ومن التوقع أن يدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو - إيمريك لابورت - باو كوبارسي و مارك كوكوريلا.

خط الوسط: داني أولمو - رودري و بيدري.

الهجوم: أليكس بايينا - لامين يامال و ميكيل أويارزابال.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في الدور نصف النهائي مع منتخب فرنسا، الذي تأهل أمس، الخميس، بالفوز على المغرب 2-0.