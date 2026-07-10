شوبير يكشف كواليس طلب أبو ريدة بزيادة عدد أندية دوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد شوبير، نجم الأهلي الأسبق والإعلامي الحالي، كواليس طلب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بزيادة عدد الأندية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق من مساء أمس، الخميس، أن هاني أبو ريدة طلب رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني على قناة «النهار»: «هاني أبو ريدة تحدث مع موتسيبي رئيس الكاف أكثر من مرة بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لتصل إلى ثلاثة مقاعد.. موتسيبي وافق على الفور وقال: أنا مقتنع، ولكن لا بد أن نعود إلى المكتب التنفيذي».

وأضاف: «لا توجد أغلبية داخل المكتب التنفيذي للموافقة على هذا القرار، لكن الأمر مطروح بقوة وموتسيبي في النهاية يفعل ما يريده».

وأتم: «المكتب التنفيذي سيجتمع قبل نهاية كأس العالم على هامش البطولة، وهذا خلال أقل من 10 أيام، وخلال هذا الاجتماع سيتم الاستقرار على القرار سواء بزيادة عدد الأندية أو الاستمرار رفض المقترح».