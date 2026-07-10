بولندا: توقعات بعودة القوات الأمريكية إلى 10 آلاف جندي خلال أسابيع

أعلن نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك، أن بولندا تتوقع عودة عدد القوات الأمريكية المتمركزة بها إلى نحو 10 آلاف جندي خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، موضحًا أن وارسو تجري محادثات مع واشنطن بشأن إقامة وجود عسكري أمريكي دائم.

وقال تومتشيك، إن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أكد، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، عودة القوات الأمريكية لتعزيز قواعدها في بولندا.

وأضاف: "سنصل إلى مستوى يقارب 10 آلاف جندي"، مشيرًا إلى أن عملية الانتشار ستشمل أفرادًا مختلفين بدلًا من التناوب الدوري للقوات.

وأوضح تومتشيك، أن بولندا والولايات المتحدة تواصلان مناقشاتهما حول تمركز القوات الأمريكية على المدى الطويل، وهي خطوة ستتضمن أيضًا بناء مساكن لعائلات العسكريين، لافتا إلى أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لوجود دائم سيستغرق عدة سنوات.

وقال نائب وزير الدفاع البولندي، إن بولندا استثمرت مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة لتحديث المطارات والطرق ومرافق تخزين الوقود وغيرها من البنية التحتية العسكرية، لدعم قوات الحلفاء، محددا المناطق المحيطة بمدينتي بوزنان وفروتسواف كمواقع محتملة لقاعدة أمريكية دائمة، نظرًا لاستثمارات حلف الناتو طويلة الأمد في البنية التحتية هناك.