إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المغير شمال شرق رام الله

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب آخرون برضوض وجروح عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح خلال مداهمتهم منزلا.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي أحدهما في البطن والآخر في الفخذ.

وأضاف أبو عليا، أن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الشرقية من القرية، وداهمت منزل الفلسطيني محمد حامد أبو عليا واعتدت على كل من فيه بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهم برضوض وجروح.. وعقب ذلك، اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين الذين توجهوا لمساندة العائلة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاههم.