كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، تفاصيل مثيرة عن المحاولة التي قام بها النادي الإنجليزي للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي عندما كان لاعبًا في صفوف موناكو عام 2016، مؤكدًا أن الصفقة كانت قريبة للغاية قبل أن يقرر اللاعب الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وخلال ظهوره محللًا لمباراة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر قناة "ماجينتا تي في" الألمانية، أوضح كلوب أن ليفربول بذل جهودًا استثنائية لإقناع مبابي وعائلته بالموافقة على الانتقال إلى "أنفيلد".

وقال كلوب: "كانت أغلى صفقة لم تكتمل في تاريخ استثماراتنا. سافرنا من بلاكبول إلى مدينة نيس، ثم صعدت عائلة مبابي بأكملها إلى طائرة خاصة كبيرة، وقضينا الوقت في الحديث معهم وتناول الطعام".

وأضاف أن إدارة ليفربول تعمدت إبقاء المفاوضات سرية بسبب حساسية التفاوض مع لاعب مرتبط بنادٍ آخر، لذلك جرت المحادثات بالكامل على متن الطائرة دون الهبوط في أي مطار.

وتابع: "لم يكن مسموحًا أن يرانا أحد، لذلك ظلت الطائرة تحلق في الجو طوال الاجتماع. كانت تجربة رائعة، لكن في النهاية اختار مبابي الانتقال إلى باريس".

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 على سبيل الإعارة قبل أن يصبح انتقاله دائمًا مقابل نحو 165 مليون جنيه إسترليني، لينطلق بعدها نحو النجومية العالمية، ويقود منتخب فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018، ثم الوصول إلى نهائي نسخة 2022، قبل أن يواصل تألقه في مونديال 2026 بقميص ريال مدريد.

وعقب نهاية مواجهة فرنسا والمغرب، التي قاد فيها مبابي منتخب بلاده إلى نصف النهائي بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، حرص النجم الفرنسي على التوجه إلى كلوب وتبادل معه العناق والحديث، فيما لوّح المدرب الألماني وقبّل أفراد عائلة اللاعب من بعيد في مشهد استعاد ذكريات اللقاء الذي جمعهم قبل نحو عقد من الزمن.

ويواصل مبابي تقديم مستويات استثنائية في كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في البطولة، معادلًا رقم ليونيل ميسي في صدارة سباق الحذاء الذهبي، كما وصل إلى 20 هدفًا خلال 20 مباراة خاضها في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.