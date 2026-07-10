مقتل 5 أوكرانيين على الأقل جراء قصف روسي مكثف استهدف مدنا شرقي البلاد

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أفاد مسئولون إقليميون بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 29 آخرين في غارات جوية روسية استهدفت شرقي وجنوب شرقي أوكرانيا اليوم الجمعة.

وقال الحاكم العسكري الإقليمي لمنطقة دونيتسك، فاديم فيلاشكين، في منشور على تطبيق تليجرام، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون في المنطقة الواقعة شرقي البلاد، بعد أن ألقت القوات الروسية سبع قنابل انزلاقية على مدينة كراماتورسك ومدينة بيلينكي المجاورة.

وشنت روسيا أيضا قصفا مكثفا على مدينة زابوريجيا، وهي من كبرى مدن جنوب شرقي أوكرانيا، التي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأفاد الحاكم إيفان فيدوروف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، بمقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وقال إن الهجوم الذي شنه الكرملين استهدف وسط المدينة الصناعية، مما أدى إلى تدمير أكثر من 12 منزلا خلال القصف.

وأضاف بأن القوات الروسية تقدمت إلى مسافة تزيد قليلا على 20 كيلومترا من المدينة.