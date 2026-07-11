رويترز عن مسؤولين: واشنطن تصر على التزام إيران بوقف الهجمات في مضيق هرمز

ذكر مسئولون أمريكيون كبار، أن الولايات المتحدة تطالب بأن تصدر إيران بيانا علنيا يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

وقال المسئولون، في تصريحات لمجموعة محدودة من الصحفيين في اتصال، إن واشنطن تطالب بفتح جميع المسارات في الخليج أمام الشحن بدون رسوم.

وأشار المسئولون إلى أن المحادثات بين البلدين كانت مثمرة خلال الأيام الماضية.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدّد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ أبريل في الحرب في الشرق الأوسط، بات منتهيا.

وفي وقت تمسّكت إيران على لسان كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف بعدم "الاستسلام" في هذه المواجهة، دعاها شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان التي قادت الوساطة بين الطرفين، للحفاظ على مكتسبات سلام "تحققت بصعوبة" بين الحرب والتفاوض على مدى أسابيع، وفق وكالة فرانس برس.

في غضون ذلك، وصل وفد قطري الى إيران في مسعى لإبقاء الجهود الدبلوماسية قائمة بعد الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن.