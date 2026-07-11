سولباكن: مواجهة هالاند وكين قد تحسم قمة النرويج وإنجلترا في كأس العالم

أكد ستاله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، أن الصراع بين هداف فريقه إيرلينج هالاند وقائد منتخب إنجلترا هاري كين سيكون أحد أبرز مفاتيح المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وقال سولباكن، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: “المواجهة في النهاية بين النرويج وإنجلترا، لكن ليس سرًا أن هاري كين يمثل العنصر الحاسم في المنتخب الإنجليزي، كما أن هالاند هو اللاعب الأكثر تأثيرًا في صفوفنا.”

ويتصدر هالاند قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف، بعدما قاد النرويج إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخها، بينما يلاحقه كين برصيد 6 أهداف، ليزداد ترقب الجماهير للصراع بين الثنائي.

وأضاف المدرب النرويجي: “كل مباراة خضناها في الأدوار الإقصائية كانت تمثل الأهم في تاريخ الكرة النرويجية، واللاعبون يعيشون حالة من الهدوء والثقة رغم إدراكهم لحجم التحدي.”

وأشار إلى أن الضغوط تبدو أكبر على المنتخب الإنجليزي، لكنه شدد على أن النرويج تفرض على نفسها معايير عالية من أجل مواصلة الحلم، مؤكدًا أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية وأن التحضيرات ركزت على الجوانب التكتيكية مع الحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيًا.

واختتم سولباكن تصريحاته قائلًا: “النرويج بأكملها تنتظر هذه المباراة، وما حققناه حتى الآن وحد الشعب خلف المنتخب، لكننا لا نريد أن يتوقف المشوار هنا.”