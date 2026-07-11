أبدى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال الفوز على بلجيكا والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن فريقه استحق العبور بعدما أظهر شخصية قوية طوال اللقاء.

وقال المدرب الإسباني إن لاعبيه واصلوا تقديم الصورة التي اعتادوا عليها، مشيرًا إلى أن روح المجموعة والرغبة المستمرة في التطور كانتا مفتاح الانتصار، مضيفًا أن منتخبه صنع فرصًا كافية لحسم المباراة بفارق أكبر، لكنه شدد على أن تحقيق الفوز في هذا المستوى من المنافسات ليس بالأمر السهل.

وتحدث دي لا فوينتي عن ميكيل ميرينو، الذي لعب دورًا مؤثرًا للمباراة الثانية على التوالي، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك إمكانات كبيرة تجعله قادرًا على التألق مع أي فريق، وأنه عنصر مهم في منظومة إسبانيا، ويثبت دائمًا قيمته كلما احتاج إليه الجهاز الفني.

وأضاف أن المنافسة داخل المنتخب قوية للغاية، موضحًا أن عدم مشاركة بعض اللاعبين لا يقلل من قيمتهم، لكن قوانين اللعبة لا تسمح سوى بمشاركة 11 لاعبًا، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق يدركون أدوارهم ويتعاملون باحترافية، وهو ما يمنحه شعورًا بالفخر لقيادة هذه المجموعة.

كما أوضح سبب الاعتماد على فابيان رويز في التشكيل الأساسي بدلًا من بيدري، مشيرًا إلى أن القرار جاء لأسباب فنية بحتة، إذ أراد لاعبًا يمنح الفريق سيطرة أكبر على نسق المباراة، مع الاحتفاظ ببيدري كورقة مؤثرة في الدقائق الأخيرة للاستفادة من نشاطه وقدرته على صناعة الفارق.

وعن المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في نصف النهائي، أكد دي لا فوينتي أنه لا يشعر بأي رهبة من مواجهة أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، بل يرى أن المنتخب الفرنسي هو من يجب أن يستعد بحذر، مشددًا على أن إسبانيا تمتلك كل المقومات اللازمة لمواصلة المشوار وبلوغ المباراة النهائية.