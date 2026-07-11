حسم منتخب إسبانيا بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على بلجيكا بنتيجة 2-1، في مباراة لم تخلُ من الأرقام التاريخية والإنجازات الفردية والجماعية.

وعزز "لا روخا" سجله الخالي من الهزائم بوصوله إلى المباراة الـ36 تواليًا دون خسارة في مختلف البطولات، وهي أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخب الإسباني، ليصبح على بعد مباراة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي الذي يحمله منتخب إيطاليا.

وواصل ميكيل ميرينو كتابة اسمه في سجلات التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب إسباني يسجل هدف الفوز بعد الدقيقة 80 في مباراتين متتاليتين بكأس العالم، عقب تكراره سيناريو هدفه الحاسم أمام البرتغال في دور الـ16، ثم أمام بلجيكا في ربع النهائي.

أما لامين يامال، فاستمر في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما رفع عدد مشاركاته في البطولة إلى ست مباريات، ليصبح أكثر لاعب تحت 18 عامًا ظهورًا في تاريخ كأس العالم، كما انفرد بصدارة أكثر اللاعبين تنفيذًا للمراوغات الناجحة في نسخة 2026 بوصوله إلى 20 مراوغة.

وفي جانب صناعة اللعب، أكد بيدرو بورو قيمته الهجومية بعدما رفع حصيلته إلى تسع فرص محققة صنعها خلال البطولة، ليأتي ثالثًا بين المدافعين الأكثر صناعة للفرص، خلف المغربي أشرف حكيمي صاحب 17 فرصة، والبرتغالي نونو مينديز الذي صنع 11 فرصة.

وأثبت المنتخب الإسباني تنوعه الهجومي، بعدما وصل عدد لاعبيه الذين سجلوا أهدافًا في البطولة إلى ستة لاعبين مختلفين، معادلًا أرقام منتخبات الأرجنتين وكرواتيا والمغرب واليابان والولايات المتحدة، بينما تتصدر بلجيكا وألمانيا القائمة بسبعة هدافين مختلفين لكل منتخب.

ورغم انتصاره، تلقى المنتخب الإسباني أول هدف له في مونديال 2026 عبر شارل دي كيتيلاري، لتنتهي سلسلة استثنائية حافظ خلالها على نظافة شباكه لمدة 649 دقيقة، وهي الأطول في تاريخ مشاركات إسبانيا بكأس العالم منذ هدف اليابان في ختام دور المجموعات من نسخة 2022.

كما رفع دي كيتيلاري رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة، ليعادل عدد أهدافه مع أتالانتا في الدوري الإيطالي خلال موسم 2025-2026، ويتساوى أيضًا مع إدين هازارد في عدد الأهداف المسجلة بقميص بلجيكا في تاريخ كأس العالم.

وعلى صعيد الأندية، عزز باريس سان جيرمان صدارته لقائمة أكثر الأندية التي سجل لاعبوها في مونديال 2026، بعدما ارتفع عدد هدافي الفريق إلى تسعة لاعبين مختلفين، متقدمًا بفارق واضح على آرسنال وسندرلاند، اللذين يمتلك كل منهما خمسة هدافين.