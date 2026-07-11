ترامب ومحمد بن سلمان يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة في المنطقة

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا يوم الجمعة، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عددٍ من المجالات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتضمن الاتصال، التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.