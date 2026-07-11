ذا أثلتيك: فيفا يطرح عشب أرضية نهائي المونديال للبيع بـ3000 دولار للقطعة

كشفت صحيفة "ذا أثليتك"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طرح أجزاء من أرضية ملعب نيوجيرسي، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2026، للبيع كمقتنيات تذكارية عبر موقعه الرسمي، في خطوة من المتوقع أن تحقق عائدات مالية ضخمة.

وسيطرح "فيفا" أربع فئات مختلفة من العشب الذي سيُحصد عقب المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو في ملعب نيوجيرسي بمدينة إيست روثرفورد.

وأشار التقرير إلى أن أسعار القطع التذكارية تبدأ من 450 دولارًا، بينما تصل الفئة الأعلى إلى 3000 دولار، على أن يتم شحنها بعد انتهاء المباراة النهائية، مع اقتصار خدمة الشحن على الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وتتضمن الفئة الأعلى قطعة عشب بمقاس 3 × 3 بوصات، إلى جانب نسخة طبق الأصل من تذكرة النهائي محفورة بالذهب، ونسخة مصغرة من كرة كأس العالم، وكأس البطولة المصنوع من الكريستال.

كما يطرح "فيفا" ثلاث فئات أخرى من العشب التذكاري بأسعار 450 و900 و1200 دولار، على ألا يتجاوز عدد القطع المطروحة في كل فئة 2026 قطعة، تزامنًا مع نسخة البطولة الحالية.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تحقق عملية بيع العشب التذكاري أكثر من 11 مليون دولار، في ظل الإقبال المنتظر من هواة جمع المقتنيات الخاصة بأكبر حدث كروي في العالم.

واختتمت "ذا أثليتك" تقريرها بالإشارة إلى أن العشب المستخدم في نهائي كأس العالم 2026 جرى زراعته في مزرعة متخصصة بولاية كارولينا الشمالية، قبل نقله وتجهيزه لاستضافة المباراة النهائية.