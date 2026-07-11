وجّه عمر مرموش، نجم منتخب مصر، رسالة مؤثرة عقب مشوار الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ارتداء قميص المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة وفخر لا يضاهيه أي إنجاز آخر.

وكتب مرموش عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "لا يوجد لاعب يمثل بلده دون أن يترك جزءًا من قلبه داخل الملعب، ولا يوجد شرف أكبر من الدفاع عن ألوان مصر".

وأضاف نجم الفراعنة أن هذا الجيل لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيواصلون العمل والاجتهاد من أجل الارتقاء بالكرة المصرية، وتحقيق النتائج التي تليق باسم مصر وتلبي تطلعات الجماهير.