ذا أثلتيك: كانساس سيتي الأمريكي يتحرك لضم صلاح

كشفت شبكة "ذا أثلتيك" عن دخول نادي كانساس سيتي الأمريكي بقوة على خط المنافسة للحصول على خدمات محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للتقرير، أصبح النادي الأمريكي أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع صلاح، في ظل رغبة عدد من الأندية في استقطاب النجم المصري، سواء من الدوري الأمريكي أو من منافسات أخرى خارج القارة الأوروبية.

ورغم اهتمام كانساس سيتي، فإن انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي لا يزال يواجه صعوبات، خاصة مع وجود رغبة قوية من أندية الدوري السعودي في الحصول على توقيعه، إذا قرر اللاعب إنهاء مسيرته في الملاعب الأوروبية هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن صلاح لم يحسم مستقبله حتى الآن، حيث يضع الاستمرار في أوروبا كخيار مفضل بالنسبة له، لكنه لا يغلق الباب أمام خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، ضمن الخيارات التي يدرسها خلال الفترة المقبلة.

ويواصل محمد صلاح دراسة العروض المتاحة أمامه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن خطوته القادمة، وسط ترقب كبير من جماهير كرة القدم لمعرفة وجهة أحد أبرز اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وكان صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، قد فضّل تأجيل حسم وجهته المقبلة، على أن يتخذ قراره النهائي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم.

وودع منتخب مصر المونديال بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في الدور ثمن النهائي في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.