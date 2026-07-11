تسببت رسالة مزيفة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إثارة جدل واسع حول مستقبل ساديو ماني مع منتخب السنغال، بعدما تم تداول أنباء غير صحيحة تفيد بإعلانه الاعتزال الدولي عقب خروج "أسود التيرانجا" من بطولة كأس العالم 2026.

ووأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أنه هناك كانت بعض وسائل الإعلام قد نقلت خبر اعتزال ماني اللعب الدولي، استنادًا إلى بيان منسوب للاعب السنغالي، قبل أن يتضح لاحقًا أن هذا البيان غير حقيقي ولا يمت بصلة إلى نجم المنتخب السنغالي.

وأكدت تقارير صحفية أن ساديو ماني لم يعلن إنهاء مسيرته الدولية، وأن ما تم تداوله مجرد معلومات مغلوطة، بعدما اعتمدت بعض الجهات على بيان مزيف تم نشره عبر الإنترنت.

ومن جانبه، نفى الصحفي مالان ساني عبر شبكة "سبورت نيوز أفريكا" صحة هذه الأنباء، مستندًا إلى تصريحات من محيط اللاعب، مؤكدًا أن ماني لم يتخذ قرار الاعتزال الدولي حتى الآن.

وأشارت التقارير إلى أن البيان المزيف الذي تسبب في انتشار الشائعة ربما تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ساهم في ظهوره بشكل يبدو رسميًا وتداوله على نطاق واسع.

وكان آخر تصريح لماني بشأن مستقبله الدولي قد جاء خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، عندما تحدث عن أن النسخة الأخيرة من البطولة القارية قد تكون مشاركته الأخيرة فيها، لكنه لم يعلن مطلقًا اعتزاله اللعب مع منتخب السنغال.

ويواصل ماني، قائد منتخب السنغال وأحد أبرز نجوم الكرة الإفريقية، مسيرته مع "أسود التيرانجا"، في انتظار أي إعلان رسمي منه بشأن مستقبله الدولي.