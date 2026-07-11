كشفت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، أن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أصبح أكثر مدرب يخوض مباريات في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية دون التعرض لأي هزيمة.

وأوضحت أوبتا أن دي لا فوينتي وصل إلى 13 مباراة متتالية دون خسارة في البطولتين، بعدما حقق 12 انتصارًا وتعادلًا واحدًا، لينفرد بهذا الرقم التاريخي متفوقًا على جميع المدربين.

وجاء هذا الإنجاز بعدما قاد دي لا فوينتي منتخب إسبانيا للفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، ليحجز "لا روخا" مقعده في الدور نصف النهائي، حيث يضرب موعدًا مع منتخب فرنسا في مواجهة مرتقبة.

ويواصل المدرب الإسباني كتابة التاريخ مع "لا روخا"، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم في أكبر بطولتين للمنتخبات على المستويين العالمي والأوروبي.