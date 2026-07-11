كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر عدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد منتخب الأرجنتين، بعد الجدل الذي أُثير بسبب احتفالات لاعبي "راقصي التانجو" عقب الفوز على مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على الفراعنة بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتلانتا، قبل أن تظهر مقاطع مصورة من احتفالات الفريق داخل غرفة الملابس تضمنت ترديد أغنية تحمل إشارة إلى جزر مالفيناس المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فيفا لن يفتح تحقيقًا في الواقعة ولن يوقع أي عقوبة على المنتخب الأرجنتيني، رغم أن لوائح البطولة تمنع استخدام الشعارات أو الهتافات ذات الطابع السياسي خلال منافسات كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أن الأغنية التي رددها لاعبو الأرجنتين هي إحدى أشهر الأغاني التي ارتبطت بالمنتخب خلال مشواره نحو التتويج بكأس العالم 2022، قبل تعديل بعض كلماتها في النسخة الحالية مع استمرار الإشارة إلى قضية مالفيناس.

وأثار قرار عدم معاقبة الأرجنتين حالة من الجدل، خاصة أن الاتحاد الدولي سبق أن اتخذ مواقف صارمة تجاه بعض الرسائل أو الرموز المرتبطة بالقضايا السياسية داخل البطولات الكبرى.

وأشارت التقارير إلى أن الجدل قد يزداد في حال تأهل الأرجنتين وإنجلترا إلى الدور نصف النهائي، نظرًا للحساسية التاريخية بين البلدين بسبب قضية جزر مالفيناس، التي تعد من الملفات الخلافية بين الطرفين.