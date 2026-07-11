تقارير: نجم برشلونة يوافق على الانتقال لسان جيرمان

وافق الإسباني فيران توريس على الانتقال إلى باريس سان جيرمان عقب انتهاء منافسات كأس العالم، في خطوة قد تقرب جناح برشلونة من خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس" فإن اللاعب أبدى موافقته على الانضمام إلى بطل فرنسا، في وقت تبدو فيه مفاوضات تمديد عقده مع برشلونة معقدة، ما يعزز احتمالات رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين الأطراف شهدت تطورات إيجابية، وأن انتقال فيران توريس إلى باريس سان جيرمان أصبح خيارًا مطروحًا بقوة، بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات الرسمية بين الناديين.