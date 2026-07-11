مدرب سويسرا ينتقد تصريحات حسام حسن بشأن التحكيم

رفض مراد ياكين، مدرب منتخب سويسرا، الانتقادات التي وجهها الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر للتحكيم بعد مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن المباريات تُدار بعدالة في الوقت الحالي بفضل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وقال ياكين في تصريحات صحفية: "مدرب مصر يتهم الفار الانحياز للأرجنتين؟.. بشكل عام المباريات تدر بشكل عادل للجميع، وفي وجود الفار يمكن مراجعة كل شيء".

وأضاف: "لا حاجة لحسم الأمور بالكلمات بعد نهاية المباراة، فعندما تتاح لك الفرص داخل الملعب يجب أن تستغلها وتحقق الفوز".

وتابع المدرب السويسري: "الفرصة تكون أثناء المباراة نفسها، أما بعد انتهائها فإن تقديم التبريرات أو توجيه الإهانات للآخرين لا علاقة له بتحقيق العدالة، لذلك يجب حسم الأمور على أرض الملعب".