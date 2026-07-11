رونالدو يحتفل بالذكرى العاشرة لتتويج البرتغال بيورو 2016

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ذكريات تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على الإنجاز التاريخي الذي تحقق في 11 يوليو 2016.

ونشر قائد منتخب البرتغال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لاحتفال لاعبي المنتخب برفع كأس البطولة، مسترجعًا واحدة من أبرز اللحظات في مسيرته الدولية.

وأرفق رونالدو الصورة بتعليق قال فيه: "انتصار لا يُقدر بثمن"، في إشارة إلى القيمة الكبيرة لهذا الإنجاز بالنسبة له وللشعب البرتغالي.

وكان المنتخب البرتغالي قد توج بلقب يورو 2016 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب فرنسا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ويأتي منشور رونالدو بعد أيام من نهاية مشوار منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.