الزمالك ينتظر تقريرا طبيا عن فتوح بعد العودة من المنتخب

ينتظر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تقريرا طبيا عن حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر، بعدما كان قد تلقى إصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم.

وعاد فتوح رفقة بعثة المنتخب من الولايات المتحدة إلى مصر، عقب انتهاء المشاركة في المونديال من دور الـ16، بينما كان قد غاب فتوح عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وتلقى مسؤولو الزمالك تأكيدات من جانب اللاعب بأن حالته تحسنت بشكل كبير وأن الإصابة التي تعرض لها قد تعافى منها بنسبة كبيرة، ومن ثم سيكون جاهزا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الزمالك كان قد حدد العاصمة الإدارية من أجل استضافة تدريبات الفريق وتحضيراته للموسم الجديد.