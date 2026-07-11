تختتم اليوم، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة مواجهتين مرتقبتين لحسم آخر بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويشهد ملعب ميامي المواجهة الأولى، عندما يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره النرويجي، في لقاء يسعى خلاله "الأسود الثلاثة" لمواصلة مشوارهم نحو اللقب، بينما يأمل المنتخب النرويجي في مواصلة مفاجآته وبلوغ المربع الذهبي.

وفي المواجهة الثانية، يصطدم منتخب الأرجنتين بنظيره السويسري على ملعب كانساس سيتي، في مباراة يتطلع خلالها بطل العالم لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب السويسري إلى تحقيق مفاجأة جديدة والإطاحة بأحد أبرز المرشحين للتتويج.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

إنجلترا × النرويج – 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهر – beIN Sports MAX HD1.

الأرجنتين × سويسرا – 4:00 فجرًا بتوقيت القاهر – beIN Sports MAX HD1.