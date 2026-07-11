مبابي: هدفنا الثأر من إسبانيا والتتويج بكأس العالم

أكد كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، أن "الديوك" يتطلعون للثأر من منتخب إسبانيا، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا، الثلاثاء 14 يوليو، في مواجهة قوية بنصف النهائي، بعدما تأهل "لا روخا" عقب فوزه على بلجيكا بنتيجة 2-1.

ونقلت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" تصريحات مبابي، الذي سُئل عما إذا كان يفضل مواجهة بلجيكا، ليرد قائلاً: "لم تكن لدي رغبة في ذلك، كنا نسعى لمواجهة إسبانيا من أجل الثأر، ولو كانت بلجيكا هي منافسنا، لكانت هي من ترغب في مواجهتنا".

ورفض نجم ريال مدريد اعتبار النسخة الحالية من المنتخب الفرنسي الأفضل في التاريخ، موضحًا: "سبق لي الفوز بكأس العالم واحتلال المركز الثاني، لكن هذا المنتخب يمتلك إمكانيات وثروة كبيرة من المواهب، وهذا لا يعني أنه الأفضل".

وأضاف: "هذا الفريق يمنح الجماهير حق الحلم، لكن الفرق العظيمة هي التي تحصد الألقاب. وحتى يثبت العكس، لا أعتبر كأس العالم في متناول أيدينا".

وشدد مبابي على أن منتخب فرنسا لا ينشغل بالحديث عن قوة المنافسين، قائلاً: "ندرك قدراتنا، لكن ما يهم هو ما نقدمه داخل الملعب. لا يزال أمامنا الكثير لإثباته قبل أن نستحق كل الأوصاف التي تُقال عنا".

وعن سر قوة المنتخب الفرنسي، قال: "نلعب بشغف كبير من أجل تمثيل فرنسا، وارتداء قميص المنتخب في كأس العالم يمنحنا دافعًا لا يوصف. نحاول دائمًا نقل هذه الروح إلى اللاعبين الأصغر سنًا".

واختتم قائد فرنسا تصريحاته برسالة حاسمة، قائلًا: "لا مجال للاسترخاء إلا بعد التتويج بكأس العالم. عندما تمثل فرنسا، فإن الفوز هو الهدف الوحيد. وصلنا إلى نصف النهائي، لكن الطريق لا يزال طويلًا، وأصعب المباريات تنتظرنا".