موقف تروسارد يحسم مفاوضات أرسنال مع نجم بروج

يواصل أرسنال اتصالاته مع ممثلي الجناح اليوناني خريستوس تزوليس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، فإن تزوليس يرحب بفكرة الانتقال إلى أرسنال، لكنه ينتظر حسم مستقبل البلجيكي لياندرو تروسارد، الذي يدرس الرحيل عن النادي اللندني في ظل اهتمام متزايد من بشكتاش التركي بالحصول على خدماته.

وتتوقف خطوات أرسنال في ملف تزوليس إلى حد كبير على موقف تروسارد، إذ قد يتحرك النادي بشكل رسمي لإتمام الصفقة حال رحيل الجناح البلجيكي خلال الميركاتو الصيفي.