أكد مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي من كأس العالم، مشددًا على أن لاعبيه استعدوا لجميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وقال ياكين، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نعرف تمامًا من سنواجه. الأرجنتين هي بطلة العالم، وتمتلك أفضل لاعب في العالم، ولديها خبرة كبيرة في كيفية الفوز بهذه المباريات، لكننا لم نأتِ إلى الولايات المتحدة أو إلى هذه البطولة من أجل المشاركة فقط."

وأضاف: "بدأ حارس مرمانا بالفعل التدرب على ركلات الترجيح، لأننا نعلم أن المباراة قد تُحسم بهذه الطريقة إذا اشتدت المنافسة. لقد استعددنا لهذا السيناريو ودرسنا جميع التفاصيل."

وأشار مدرب سويسرا إلى أنه رصد بعض نقاط الضعف في المنتخب الأرجنتيني، قائلًا: "من خلال مباراتيهم الأخيرتين، رأينا أنهم عرضة للاختراق، ويمكن الضغط عليهم وإرباكهم عندما لا تسير الأمور في صالحهم. نحن فريق منظم ومنضبط، ومستعد للقتال على كل كرة، ونؤمن بقدرتنا على إيقاف أبطال العالم."

واختتم ياكين تصريحاته برسالة تحفيزية، مؤكدًا: "هذا الفريق بذل مجهودًا كبيرًا للوصول إلى هذه المرحلة، واللاعبون يدركون قيمة هذا القميص والتضحيات التي قُدمت. سنواجه الأرجنتين بالشجاعة والتنظيم والإيمان، وإذا فعلنا ذلك فكل شيء ممكن. كل قصة عظيمة في هذه البطولة تبدأ بشخص يقول إنها مستحيلة، واليوم فرصتنا لكتابة قصتنا."