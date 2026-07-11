سكالوني: حفلات الشواء وأجواء الفوز على مصر لحظات مميزة في المونديال

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن قوة فريقه لا تعتمد فقط على الجوانب الفنية والتكتيكية، بل أيضًا على الروابط الإنسانية التي تجمع اللاعبين خارج المستطيل الأخضر، مشددًا على أهمية الأجواء الجماعية في صناعة النجاحات.

وقال سكالوني: "جلسات الشواء من أفضل اللحظات التي نعيشها معًا، فهي لحظات لن تتكرر مرة أخرى. الجلوس مع زملائك، وشرب المتة، ولعب التروكو، كلها أمور تمنح الفريق طاقة مختلفة".

وأضاف: "إذا كان كل ما يشغل تفكيرك هو المباراة المقبلة، فسينتهي بك الأمر مرهقًا ذهنيًا. لذلك فإن مثل هذه اللحظات، ومنها الأجواء التي عشناها بعد مباراة مصر، تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لنا".

وأوضح مدرب الأرجنتين أن بناء روح المجموعة يمثل أحد أهم أسباب دخوله مجال التدريب، قائلًا: "أنا مدرب بسبب هذه الأشياء أيضًا؛ الانسجام بين اللاعبين، والاحتفالات، والحديث والضحك مع الزملاء، وليس بسبب الخطط التكتيكية فقط".

واختتم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على أن الذكريات التي يصنعها اللاعبون معًا هي ما يبقى في نهاية المطاف، مضيفًا: "أقول للاعبين دائمًا إن هذه أفضل اللحظات التي سيعيشونها في كرة القدم، وكلما أصبحنا أكثر تماسكًا كمجموعة، أصبحنا فريقًا أقوى داخل الملعب".