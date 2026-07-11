القادسية يرفض التخلي عن نجمه بعد تألقه في المونديال

لا يعتزم نادي القادسية السعودي التخلي عن مهاجمه المكسيكي خوليان كينونيس خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ تُعد إدارة النادي اللاعب غير قابل للبيع في الوقت الراهن.

وذكر الصحفي الإنجليزي المختص بأخبار الانتقالات بين جاكوبس، أن القادسية لا ينوي التفريط في اللاعب الذي كان هدافا للدوري السعودي في الموسم الماضي، ويقدم مستويات مميزة منذ انتقاله للفريق قبل موسمين.

كذلك لم يتقدم نادي تشيلسي بأي عرض رسمي للتعاقد مع كينونيس، وذلك خلافًا لما تردد في بعض التقارير الإعلامية خلال الساعات الماضية.

وكان البلوز من بين أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم المكسيكي الذي تألق في كأس العالم رفقة منتخب بلاده الذي وصل لدور الـ16.