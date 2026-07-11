يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت بمدينة العلمين، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب انتهاء مشاركتها في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك تقديرًا للمستوى المميز الذي قدموه خلال مشوارهم في البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد الاستقبال تكريم لاعبي المنتخب الوطني، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والجهازين الطبي والإداري، إلى جانب مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي مقدمتهم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، تقديرًا للإنجاز الذي حققه المنتخب في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، والإشادة بالجهود التي أسهمت في ظهور "الفراعنة" بصورة مشرفة خلال البطولة.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل بعثة المنتخب الوطني اليوم، عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد المشاركة المميزة التي حظيت بإشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار العلمين صباح أمس الجمعة، وكان في استقبالها حشد جماهيري كبير حرص على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني، بالمشوار التاريخي الذي قدمه المنتخب في المونديال، واستقلت البعثة حافلة مكشوفة وسط أجواء احتفالية قبل التوجه إلى مقر إقامتها بمدينة العلمين.

وقدم المنتخب الوطني عروضًا قوية منذ انطلاق منافسات البطولة، حيث استهل مشواره بالتعادل مع منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ثم تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، لينهي دور المجموعات في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، وهو نفس رصيد منتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، ويحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وفي دور الـ32، واجه منتخب مصر نظيره الأسترالي في مباراة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم "الفراعنة" بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في واحدة من أبرز مباريات المنتخب خلال البطولة.

وتوقفت مسيرة المنتخب المصري في دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، وشهدت تسجيل المنتخب الأرجنتيني هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، بعد مباراة قدم خلالها لاعبو مصر أداءً لافتًا ونالوا إشادة واسعة.