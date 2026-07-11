أسامة حسني: الكاف هو المستفيد من مشاركة الأهلي في دوري الأبطال

يرى أسامة حسني نجم النادي الأهلي السابق، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هو المستفيد الأكبر من مشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حال تقرر ذلك بعد الأنباء التي تفيد بإمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة من بعض الدول.

وكان الاتحاد المصري، برئاسة هاني أبوريدة، قد أعلن تقدمه بطلب للكاف من أجل زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولتين، دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأضاف حسني في تصريحات تلفزيونية: "الكاف هو المستفيد من عودة الأهلي لدوري الأبطال، فنيا وتسويقيا، النادي لن يستفيد شيئا".

وتابع: "لو أن الزمالك في نفس الموقف كنت أتمنى أن يشارك أيضا في نفس الموقف، لزيادة التمثيل المصري في البطولة".

يذكر أن الأهلي كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، المؤهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.