رفض ليساندرو مارتينيز، مدافع منتخب الأرجنتين، الانتقادات الموجهة للتحكيم بشأن وجود مجاملات لصالح منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الحكام يؤدون عملهم بصورة مميزة، وأن ما يُثار حول ذلك مجرد جدل إعلامي.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، سُئل مارتينيز عن الرأي المتداول عالميًا بشأن استفادة الأرجنتين من القرارات التحكيمية خلال مباراة مصر، ليرد قائلًا:"لا، لا شيء على الإطلاق. أعتقد أن الحكام يقومون بعمل ممتاز."

وأضاف مدافع الأرجنتين: "هذا الجدل يخصكم أنتم كوسائل إعلام، فأنتم من تصنعون هذه النقاشات والتقييمات وكل هذا الجدل."

واختتم تصريحاته قائلًا: "أما نحن، فلا يشغلنا سوى ما يحدث داخل أرضية الملعب. تركيزنا منصب فقط على تقديم أفضل ما لدينا، ولا شيء غير ذلك."

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره السويسري، فجر الأحد، على ملعب كانساس سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء ينطلق في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.