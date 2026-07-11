بيريرا يقترب من شارة قيادة اتحاد جدة

تتجه إدارة نادي الاتحاد السعودي إلى منح البرتغالي دانيلو بيريرا شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد، في ظل اقتراب البرازيلي فابينيو من الرحيل مع نهاية عقده.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن فرص تجديد عقد فابينيو، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، تبدو ضعيفة، في ظل وجود توجه داخل النادي لعدم تمديد ارتباطه، وهو ما يفتح الباب أمام دانيلو بيريرا لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التوجه ضمن استعدادات الاتحاد للموسم الجديد، حيث تعمل الإدارة على إعادة ترتيب الملفات الفنية والإدارية، وحسم هوية قائد الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.