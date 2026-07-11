أكد نادي يوفنتوس وجود اهتمام بالتعاقد مع إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة إدارة النادي الإيطالي في تدعيم مركز حراسة المرمى.

وأوضح جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لـ"السيدة العجوز"، أن النادي يتابع موقف الحارس الأرجنتيني عن قرب، لكنه لم يدخل في مرحلة اتخاذ قرار نهائي بشأن إتمام الصفقة.

وقال كارنيفالي إن سوق الانتقالات يحتاج إلى التعامل معه بهدوء، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الملفات التي يتم العمل عليها، وأن الأمور تتغير بشكل مستمر، لذلك يفضل النادي عدم التسرع في حسم أي خطوة.

وأضاف المدير الرياضي ليوفنتوس أن مشاركة مارتينيز الحالية مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 تجعل من الضروري انتظار نهاية مشواره في البطولة قبل تقييم الموقف بشكل كامل، مؤكدًا أن النادي يجب أن يكون جاهزًا للتحرك في أكثر من اتجاه.

وفي المقابل، نفى كارنيفالي صحة الأنباء التي ربطت يوفنتوس بالتعاقد مع فرانك كيسي وإبراهيم دياز وثيو هيرنانديز، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات بشأن الثلاثي.

وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين يمتلكون إمكانات كبيرة، لكن قيمتهم المالية وتكاليف التعاقد معهم لا تتماشى مع استراتيجية النادي الحالية في بناء الفريق خلال المرحلة المقبلة.