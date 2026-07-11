الزمالك يكشف حقيقة عروض عبد المجيد بعد مونديال 2026

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف احتراف حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، بعد دخول نادي لودوجريتس البلغاري في مفاوضات للحصول على خدماته، مؤكدًا أن العرض وصل قبل مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية إن ملف حسام عبد المجيد لم يُحسم حتى الآن، موضحًا أن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن العرض، سواء بالموافقة على رحيله أو الإبقاء عليه، خاصة أن الفريق يحتاج إلى خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس الزمالك أن اللاعب كان يمتلك عرضين فقط، أحدهما من نادي الشارقة الإماراتي، والآخر من لودوجريتس البلغاري، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الشارقة لم تصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن صعوبة اتخاذ القرار تأتي بسبب عدة عوامل، أبرزها أن عقد حسام عبد المجيد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلى جانب أن راتبه الحالي لا يتناسب مع مستواه، حيث يحصل على نحو 3 ملايين جنيه سنويًا، رغم كونه أحد العناصر المهمة في الفريق.

وأشار سليمان إلى أن اللاعب لم يحصل على التقدير المالي المناسب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن حصوله على فرصة للاحتراف في هذه المرحلة أمر طبيعي، خاصة مع صغر سنه ورغبته في خوض تجربة خارجية.

وكشف عضو مجلس الزمالك أن العرض المقدم من لودوجريتس تبلغ قيمته نحو مليون و700 ألف دولار، أو ما يقارب مليونًا و500 ألف يورو، مع حصول النادي الأبيض على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وتطرق سليمان إلى أزمة إيقاف القيد التي تزيد من تعقيد الموقف، متسائلًا عن إمكانية إقناع اللاعب بالبقاء لموسم إضافي دون تجديد عقده، خاصة أن الموسم المقبل سيكون الأخير في ارتباطه مع الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العرض البلغاري وصل قبل بطولة كأس العالم 2026، لكن حسم مستقبل حسام عبد المجيد يبقى ملفًا شائكًا بين رغبة النادي في الحفاظ على أحد أهم لاعبيه، وطموح اللاعب في خوض تجربة الاحتراف.