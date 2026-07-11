عبّر ميكيل ميرينو، نجم منتخب إسبانيا، عن فرحته الغامرة بعد تسجيله هدف الانتصار أمام بلجيكا، والذي منح "لا روخا" بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تكرار تسجيل هدف الحسم في مباراتين متتاليتين أمر يفوق توقعاته.

وقال ميرينو إن اللحظات الأخيرة من المباراة كانت تشير إلى التمديد، لكنه وجد نفسه مجددًا في المكان المناسب ليسجل هدف التأهل، مؤكدًا أن ما يحدث معه يبدو استثنائيًا، لكنه ثمرة الاستعداد والعمل المستمر.

وأشار لاعب إسبانيا إلى أن المنتخب بات على بعد خطوتين فقط من تحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بلقب كأس العالم، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيواصلون بذل أقصى ما لديهم للحفاظ على فرصة رفع الكأس.

وأضاف أن كرة القدم تمتلك قدرة فريدة على جمع الشعوب وإسعاد الملايين، معتبرًا أن منح الجماهير الإسبانية هذه اللحظات السعيدة يمثل مصدر فخر كبير لجميع أفراد المنتخب.

وعن المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في نصف النهائي، أكد ميرينو أن الوصول إلى هذا الدور يمنح الفريق دافعًا إضافيًا، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون بين اثنين من أقوى منتخبات العالم، وأن إسبانيا ستدخل اللقاء بثقة كبيرة ورغبة قوية في انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي.