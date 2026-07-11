تلقى منتخب فرنسا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة نظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما اقترب لاعب الوسط أوريليان تشواميني من استعادة جاهزيته الكاملة عقب تعافيه من الإصابة.

ويضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع إسبانيا يوم الثلاثاء 14 يوليو، في الدور نصف النهائي، بعدما تأهل "لا روخا" على حساب بلجيكا بالفوز بنتيجة 2-1.

وكان تشواميني قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة قبل مواجهة باراجواي في دور الـ16، ليغيب عن تلك المباراة، كما ابتعد عن مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يخطط المدير الفني ديدييه ديشان للدفع بلاعب وسط ريال مدريد في التشكيل الأساسي أمام إسبانيا، ليشغل مركزه المعتاد على حساب مانو كوني، رغم المستوى المميز الذي قدمه الأخير خلال فترة غياب تشواميني.

وأكدت الصحيفة أن تشواميني لا يزال يحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني، ويُعد الخيار الأول في مركزه حال اكتمال جاهزيته.

وفي السياق ذاته، تلقى الجهاز الفني الفرنسي أنباء مطمئنة بشأن كيليان مبابي، بعدما تعرض لكدمة في الكاحل خلال مواجهة المغرب في ربع النهائي.

وأوضحت "ليكيب" أن إصابة قائد منتخب فرنسا ليست مقلقة، وأن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة أمام إسبانيا، مشيرة إلى أن الجهاز الطبي يعتبرها "مجرد كدمة"، ولا توجد مخاوف بشأن لحاقه بالمباراة.