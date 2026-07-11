أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم بطولة استثنائية في كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء الذي ظهر به الفراعنة أمام الأرجنتين، رغم وداع البطولة من دور الـ16.

وقال جعفر، خلال ظهوره في برنامج “يا مساء الأنوار من المونديال” عبر قناة MBC مصر 2: “قدمنا كرة لم يكن أحد يتوقعها حتى الدقيقة 78 أمام بطل العالم، وكنا الأفضل في فترات طويلة من المباراة، لذلك أوجه التحية للجهاز الفني واللاعبين على ما قدموه طوال البطولة.”

وأضاف: “شعرنا بظلم تحكيمي، وما زلت لا أفهم سبب إلغاء الهدف الذي سجله المنتخب، فالكل سيتحدث عن أداء منتخب مصر أكثر من النتيجة.”

وأشاد جعفر بقائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أنه قدم بطولة كبيرة، لكنه شدد على أن محمد هاني يستحق إشادة خاصة، قائلًا: “قدم بطولة رائعة دفاعيًا وهجوميًا، واكتشف نفسه وفرض اسمه أمام العالم، ومن ينتقد محمد هاني أو لا يتحدث عن مستواه الجيد، فهو لا يفهم كرة القدم.”

واختتم تصريحاته بالإشادة بعدد من لاعبي المنتخب، معتبرًا أن هيثم حسن كان مفاجأة البطولة، بينما استحق مصطفى زيكو الإشادة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفراعنة في المونديال.