وزير الخارجية الألماني يتوقع إبقاء قوات بلاده في أربيل العراقية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده تتوقع أن "تواصل قواتها المسلحة (البوندسفير) التواجد في مدينة أربيل شمالي العراق، حتى بعد انتهاء المهمة متعددة الجنسيات هناك في سبتمبر المقبل".

وأوضح فاديفول، في برلين: "من حيث المبدأ، نرغب في مواصلة انخراط قوات البوندسفير في أربيل".

وأضاف أنه يرى أن ذلك "هو الإجراء الصحيح والضروري من منظور السياسة الخارجية".

وأشار فاديفول، إلى أن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة داخل الحكومة الائتلافية.

وتنشر ألمانيا حاليا نحو 30 عسكريا فقط في معسكر ميداني بأربيل ضمن عملية "العزم الصلب" بقيادة الولايات المتحدة، في حين يسمح التفويض الألماني بنشر ما يصل إلى 500 جندي في المنطقة.

وقال فاديفول، إنه لا يعتقد أن مجلس النواب الألماني (البوندستاج) سيحتاج إلى موافقة خاصة على تمديد الانتشار العسكري.

وفي إطار عملية "العزم الصلب"، تدعم ألمانيا، العراق بشكل أساسي من خلال تدريب الجنود.

وتركّز المهمة في أربيل على منع عودة ظهور تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال فاديفول، إن عملية "العزم الصلب" ستنتهي في نهاية سبتمبر بناءً على طلب العراق.. ويعني ذلك انسحاب قوات الدول الأخرى من هناك، كما ستقلّص ألمانيا أيضاً نطاق مشاركتها.

وبحسب الوزير، فإن إحدى النتائج الإيجابية للحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية تتمثل في إضعاف التنظيم بشكل دائم في العراق، وفقدانه السيطرة على الأراضي، وتراجع عدد هجماته الإرهابية.

وقال: "يجب ألا نعرّض هذه النتيجة الإيجابية للخطر، ولا مساهمتنا في استقرار العراق، ولا سيما في إقليم كردستان شمالي البلاد".