 إصابة عاملين اثنين إثر استهدف إسرائيلي لمستشفى في شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة عاملين اثنين إثر استهدف إسرائيلي لمستشفى في شمال قطاع غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2026 - 10:33 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2026 - 10:33 م

أعلنت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إصابة عاملين اثنين إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مستشفى في شمال القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان صحفي اليوم، إنها تدين "إقدام قوات الاحتلال، عبر طائرة مسيرة "كواد كابتر"، على إلقاء قنبلة باتجاه مستشفى كمال عدوان؛ ما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين داخل المستشفى، رغم تواجدها في المنطقة الخضراء".

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات والاستهدافات الممنهجة للمرافق الصحية والطواقم الطبية يعرض حياة العاملين والمرضى للخطر، ويقوض قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

وطالبت الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المعنية، بتوفير الحماية العاجلة للمرافق الصحية والطواقم الطبية، ووقف هذه الاعتداءات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي.

 

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