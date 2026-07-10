تذبذب أسعار النفط الأسهم الأمريكية مع استمرار الهدوء في الأسواق العالمية

تتجه أسعار الأسهم الأمريكية والنفط نحو نهاية هادئة لأسبوع التداول، مع ارتفاع بسيط للأسهم في تعاملات صباح اليوم الجمعة، بعد تقلبات حادة شهدتها في وقت سابق، على خلفية المخاوف من طبيعة تطورات الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيراتها على تدفق إمدادات النفط الخام في العالم.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500، الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية، بنسبة 0.2%، متجهًا نحو تحقيق رابع مكاسب أسبوعية خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 143 نقطة، أي بنسبة 0.3%، بحلول الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.1%.

وفي سوق النفط، تراجعت الأسعار بعد تذبذبها بشدة في وقت سابق من تعاملات اليوم، في ظل هجمات مجهولة تعرضت لها إيران، بعد إعلان الولايات المتحدة توقف هجماتها على الأهداف الإيرانية.

وانخفض سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.5% إلى 75.92 دولارًا للبرميل.

ويزيد سعر الخام اليوم على مستواه في بداية الأسبوع الحالي، لكنه يقل كثيرًا عن أعلى مستوياته أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بلغت 120 دولارًا للبرميل لفترة قصيرة.

ولا تزال الأسواق تخشى من أن تؤدي عودة الحرب الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران مجددًا إلى منع عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز، وبالتالي منع وصول النفط الخام من الخليج إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وفي حين يمكن أن تكبح أسعار الفائدة المرتفعة جماح التضخم، فإنها في الوقت نفسه تقلص النمو الاقتصادي وتؤثر سلبًا في أسعار جميع أنواع الاستثمارات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، موافقته على مواصلة المحادثات مع إيران، لكنه أشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بوضوح تام أن وقف إطلاق النار قد انتهى.

ومع استمرار الترقب لمعرفة ما سيحدث لاحقًا بشأن مضيق هرمز، يتجه تركيز وول ستريت نحو موسم إعلان الشركات لأرباح الربع الثاني من العام الحالي.

وأعلنت شركة الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز نجاحها في استيعاب ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بفضل الطلب القوي من العملاء على السفر جوًا، بمن فيهم شريحة واسعة من ركاب رحلات العمل.

وقد تجاوزت أرباحها وإيراداتها توقعات المحللين، وقدمت الشركة نطاقًا متوقعًا للأرباح في الصيف، وكان متوسطه أعلى من توقعات المحللين.

ومع ذلك، انخفض سهم دلتا إيرلاينز بنسبة 2.3%، بعد أن بدأ اليوم بارتفاع قوي، ليبلغ إجمالي ارتفاع السهم منذ بداية العام الحالي 28.2%.